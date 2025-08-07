Consulado de México en Los Ángeles registra redada

Este miércoles 6 de agosto, el Consulado de México en Los Ángeles tuvo conocimiento en una redada en un centro comercial y alista protección para personas mexicanas ante posibles detenciones.

Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en Los Ángeles, indicó que el operativo fue realizado por agentes federales en una plaza de Wilshire/S Union St. “Personal se encuentra en el centro de detención ICE (migración en EE. UU.) para brindar asistencia consular a posibles personas detenidas”, destacó González Gutiérrez.

El cónsul compartió la línea de apoyo consular en caso de cualquier duda: 520-623-7874.

También se reunió con el representante estadounidense Derek Tran, cuyo distrito incluye las partes de Los Ángeles y Orange, con una gran población México-americana.