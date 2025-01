Consulado mexicano en Tucson lanza recomendaciones

A solo unas horas de que Donald Trump tome posesión como nuevo presidente de Estados Unidos y quien ha advertido de deportaciones masivas, el Consulado de México en Tucson, Arizona, lanzó una serie de recomendaciones a connacionales en caso de ser detenido por cualquier autoridad.

En sus redes sociales, el consulado mexicano divulgó frases básicas en inglés que se pueden contestar ante una detención.

Indica que si autoridades piden a un paisano identificarse, solo deben de dar su nombre y permanecer en silencio. “Di: I want to remain silent”.

También recomienda expresar que no estás de acuerdo con que sean revisados, su casa o sus pertenencias. “Di: I do not consent to a search”.

En caso de que un connacional sea arrestado, se indica que tiene derecho a solicitar un abogado. “Di: I want to speak to lawyer y realiza una llamada dentro de las primeras horas de arresto. Di: I want to make a call”.

Además, se recomienda a los paisanos comunicarse con el consulado mexicano. “Di: I am a mexican citicen and I want to speak to my consulate”.

También se exhorta a no firmar ningún documento que no entienda y a pedir hablar con un abogado. “Di: I refuse to sign any document. I want to speak to a laywer”.

El Consulado mexicano en Tucson también llama a los paisanos a mantener la calma, obedecer las indicaciones del oficial y actuar siempre con respeto.

“No opongas resistencia ni forcejees. No reveles tu situación migratoria. No muestres documentos falsos ni des información falsa. No conduzcas bajo la influencia del alcohol o drogas, sin licencia de conducir y sin seguro”.

Además, el Consulado recomienda llamar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) -520 623 7874- para recibir atención telefónica ante cualquier situación los siete días de la semana, las 24 horas del día.