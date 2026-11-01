Contaba con residencia en EUA hidalguense fallecido

Emiliano Andrade Covarrubias, el hidalguense que murió bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos (EUA), contaba con residencia permanente en ese país. De acuerdo con sus familiares, su deceso ocurrió por la falta de atención médica durante su reclusión bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El titular de la Oficina de Atención al Migrante en el Estado y en el Extranjero, Manuel Aranda, dio a conocer que existen varios cuestionamientos sobre el fallecimiento del connacional. Según sus familiares, Emiliano tenía residencia legal en EUA y acostumbraba a realizar cruces fronterizos, sobre todo por vía terrestre.

Fue durante uno de estos trayectos, el pasado 26 de junio, que el ICE lo detuvo en Laredo, Texas, bajo el argumento de que había obtenido la residencia de manera irregular. Para Manuel Aranda, es necesario esclarecer si existía una investigación formal sobre su estatus migratorio o si la detención estuvo relacionada con un posible perfilamiento racial.

Asimismo, señaló que, independientemente de su situación migratoria, las autoridades debían garantizarle atención médica, ya que, de acuerdo con sus familiares, Emiliano padecía diabetes, una enfermedad cardíaca e hipertensión, por lo que requería tratamiento y medicamentos.

El funcionario indicó que, según la información proporcionada por la familia, en particular por una sobrina que radica en Hidalgo y mantiene comunicación directa con la esposa y los hijos de Emiliano, durante los casi cuatro meses que permaneció recluido no recibió atención médica ni se le permitió el contacto con sus familiares cercanos.