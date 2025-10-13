Contabilizan 44 muertos por intensas lluvias

El Gobierno de México informó que, con base a informes de autoridades estatales, se contabilizan hasta la mañana de domingo 44 fallecimientos por las intensas lluvias de los últimos días: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla, y uno en Querétaro.

En un comunicado, el Gobierno federal indicó que, en coordinación con autoridades estatales y municipales, 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí reciben atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población.

El Gobierno de México indicó que de manera ininterrumpida las 24 horas se realizan operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en 139 municipios con mayores afectaciones, priorizando la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la población.

Habilitan puente aéreo en la Huasteca veracruzana

En comunidades de la Huasteca veracruzana, elementos de la Fuerza Aérea Mexicana lograron establecer un puente aéreo a comunidades de la huasteca veracruzana, donde se lleva a cabo el envío de alimentos, médicos y suministros básicos, así como el rescate de profesores que quedaron varados.

En distintas comunidades y pueblos que permanecen aisladas por los derrumbes en municipios de Ilamatlán y Zontecomatlán, comenzaron a aterrizar helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Aseguran que la ayuda no llega a Huehuetla

Mientras que en Huehuetla, los habitantes aseguran que la ayuda no llega. Casas bajo el lodo, calles intransitables y pérdidas totales conforman el panorama actual.

Este municipio, enclavado en la zona otomí-tepehua, es uno de los más afectados por las lluvias habitado por población indígena náhuatl en su mayoría, Huehuetla se ha convertido en el centro de la devastación. Los derrumbes prácticamente acabaron con la cabecera municipal y con ello desaparecieron los alimentos, el agua y la energía eléctrica.

Trasladan vía aérea a pacientes a Hidalgo

En el municipio de San Bartolo Tutotepec, una de las demarcaciones más afectadas por las lluvias en el estado de Hidalgo, llegaron a la ciudad de Pachuca cinco personas heridas que se encontraban mediante traslado aéreo

Cuatro de estos fueron trasladados al hospital general y uno más al ISSSTE.

Se informó que serán seis las personas que recibirán atención médica luego de permanecer varios días aisladas en comunidades de dicho municipio.

Asimismo, esta mañana partieron desde Pachuca diversos vehículos aéreos con víveres destinados a las zonas afectadas.

Gobernadora confirma 7 muertos en Morelos

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia confirmó que siete personas fallecieron en distintos puntos del estado, a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas.

La mandataria dijo que se trata del derrumbe en una casa de Amacuzac, donde tres personas fallecieron. En otros casos unas personas a bordo de una motocicleta trataron de cruzar un río y los llevó la corriente; una mujer que se metió a nadar al Río Yautepec y otra persona que fue arrastrada por la corriente.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población a evitar meterse a los ríos en esta temporada y confirmó que en todos los municipios hay albergues para atención a la ciudadanía.