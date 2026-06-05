Continúa búsqueda de reportera secuestrada

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, calificó como “lamentable” que personas armadas hayan privado de libertad a la reportera Roxana Ramírez.

Afirmó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, tanto la Fiscalía General del Estado como fuerzas federales iniciaron su búsqueda. Incluso reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum envió elementos federales para reforzar las tareas de búsqueda de la directora del portal Pulso Informativo.

“Están trabajando y nosotros hemos dado tiempo, como a cualquier mujer y a cualquier persona, sea el oficio que sea, nosotros tenemos que apoyar, buscar y resguardar es parte de nuestra función”, subrayó.

Al mismo tiempo, rechazó las versiones de medios locales que señalaban que la víctima había sido localizada con vida en el puerto de Veracruz.