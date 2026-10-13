Continúa todo el apoyo por huracán Simon y Rachel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que continúa el apoyo del Plan Marina y del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional ante el paso del huracán Simon en Guerrero, Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, así como para Baja California, particularmente en Ensenada, por la presencia de la tormenta tropical Rachel.

“Sigue todo el apoyo del Plan Marina, el Plan DN-III de la Defensa Nacional, alertamos a los estados de la costa del Pacífico particularmente todavía a Jalisco, Nayarit, Colima y particularmente Sinaloa por el trayecto del huracán Simon. Y que estén todavía muy atentos a la comunicación de las autoridades de Protección Civil y evitar acercarse a las playas y mantener la comunicación y la información que den todos los Gobiernos de los estados”.

Dialoga en Palacio Nacional con pueblos indígenas

En otro tema, la mandataria federal sostuvo un diálogo con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en el marco del Día de la Pluriculturalidad este 12 de octubre.

En uno de los patios marianos de Palacio Nacional, reconoció que no se pudo entregar al Congreso la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y ofreció llevar a la Constitución el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

Indicó que “todavía hay temas que es importante que se sigan consultando”: “Entonces, por eso, ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión y hasta que ustedes no nos digan ‘ya está’, entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”.

Al asegurar que antes “solo se le abría la puerta a algunos” de Palacio Nacional y Los Pinos, la mandataria federal criticó que por muchos años, el 12 de octubre se conmemoraba como “Día de la Raza”, pero ahora es el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Sobre el Faispiam, la mandataria federal comentó que debe quedar establecido en la Ley General “para que nunca nadie más” pueda quedarse ese recurso.

Gas lacrimógeno en protesta

Así también, la mandataria se refirió que el gobernador Pablo Lemus debe explicar por qué utilizó gas lacrimógeno para reprimir la protesta de ciudadanos que exigieron resolver el problema de agua contaminada.

“El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema, porque fue una decisión que ellos tomaron y tienen que informar las autoridades de Jalisco por qué tomaron esta decisión”, expresó.

Comentó que Lemus planteó un esquema de financiamiento privado con el que su administración no está de acuerdo, porque representaría la privatización del servicio del agua.

La presidenta también acusó a Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, de no haber aportado recursos para que se terminara la presa “El Zapotillo”, con la que podrían resolver la crisis de este liquido vital que vive la entidad.

Además, expresó que no busca un conflicto político con el gobierno de Jalisco, por Movimiento Ciudadano, ante la crisis en la calidad del agua en Guadalajara.

Plataformas

En otro tema, Claudia Sheinbaum dijo que es responsabilidad de las plataformas evitar la promoción de violencia en las redes sociales, y por ello buscarán un acuerdo para que se restrinja dicho contenido.

Al ser cuestionada sobre si la principal obligación recae en las plataformas, la mandataria federal respondió que “sí, totalmente”.

Informó que este martes y el próximo miércoles habrá reuniones con los representantes de las plataformas digitales para plantearles dicha regulación, y “ojalá pueda salir algo de acuerdo”.

Por otra parte, aseguró que no abordó el tema de la Academia Internacional de Capacitación Policial durante la reunión con el embajador Ronald Johnson y empresarios de la American Chamber.

En ese sentido, la mandataria reiteró que “¿qué decimos nosotros? Que se cumplan la Constitución y las leyes mexicanas por los gobernadores, las gobernadoras y por todos los embajadores”.