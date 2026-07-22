Continúan ataques de Irán a bases estadunidenses

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber destruido un centro de datos de Amazon durante un ataque en Baréin, en el marco de sus represalias a intereses de EE. UU. en la región.

“En respuesta a la agresión y al ataque perpetrado por el Ejército estadounidense contra instalaciones civiles y en construcción en Darkhovin, los cazas de la Guardia Revolucionaria atacaron y destruyeron la infraestructura del centro de datos de la empresa estadounidense Amazon en Baréin”, señalaron los Pasdarán en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Además, afirmaron haber atacado objetivos militares de Estados Unidos, incluidos sistemas de defensa antiaérea en Baréin y Kuwait. Según la agencia estatal “IRNA”, fueron alcanzados dos sistemas de defensa aérea, una instalación de radar y sistemas de recepción satelital.

“El enemigo debe prepararse para oleadas de drones y misiles aún más potentes y contundentes”, advirtieron las Guardias Revolucionarias en otro comunicado.

Los Pasdarán también aseguraron haber “destruido un sistema de radar de defensa antimisiles y un avión F-15” durante un ataque con misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania.

Según “IRNA”, el objetivo de la operación era neutralizar la cobertura de radar en la región para facilitar posteriores ataques de mayor envergadura con misiles y drones.

Por su parte, el Ejército de Kuwait indicó que sus sistemas de defensa aérea estaban enfrentando ataques con misiles y drones enemigos “como consecuencia de la agresión criminal iraní”.

Kuwait acusó a Irán de haber atacado el día anterior centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, provocando incendios.