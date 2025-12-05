Continúan bloqueando cruces fronterizos

Los cruces internacionales de carga continúan bloqueados por los agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los manifestantes pasaron la noche en el lugar, por lo cual en algunos casos instalaron casas de campaña y encendieron fogatas para poder pasar las bajas temperaturas que se registran en la frontera.

Por su parte, las autoridades estatales y locales analizan los efectos que puede traer el cierre, sobre todo en la industria.

Productores agrícolas mantienen bloqueo en garita

En Sonora, por segundo día consecutivo, productores agrícolas de la región mantuvieron bloqueada la garita comercial Agua Prieta-Douglas en protesta contra la recientemente aprobada Ley de Aguas Nacionales, lo que ha provocado un severo impacto económico y laboral en esta frontera.

El bloqueo, encabezado por integrantes de las familias LeBarón y Langford, ha detenido por completo el flujo de exportaciones hacia Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones del sector industrial, las pérdidas diarias para la maquila ascienden a 50 millones de pesos, una cifra que ya amenaza con profundizar la crisis que el ramo enfrenta desde semanas atrás.

La interrupción en la cadena de suministros ha afectado directamente la estabilidad de miles de empleos en la maquila local, considerada uno de los pilares económicos de Agua Prieta.

Cientos de toneladas de productos permanecen varados, sin posibilidad de salir o regresar al país.

Productores, campesinos y agricultores de la región se sumaron al cierre de aduanas y carreteras federales en distintos puntos del país, acusando que la aprobación de la Ley de Aguas por parte de los diputados de Morena, PVEM y PT constituye una traición al campo mexicano.

Desde sus redes sociales, Adrián LeBarón defendió la movilización y aseguró que la protesta trasciende el rechazo a una ley.