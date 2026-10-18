Continúan el IMSS y sindicato mesas de trabajo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) continúan las mesas de trabajo con el objetivo de construir una nueva propuesta de aumento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

“Además de la mesa de incremento salarial, se trabaja de manera simultánea en mesas temáticas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna”, indicó la dependencia a cargo de Zoé Robledo.

Además, dio a conocer que la sesión se desarrolla en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y está encabezada por el director general del IMSS y el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo de dicho Instituto.

Se avisan los primeros resultados

Como parte de los trabajos, se revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso. El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que se trata de un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha hecho en 216 de los 277 hospitales del Instituto.

“A partir de estos resultados, se trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca plazos de solución. El IMSS y el SNTSS reiteran su compromiso de construir, a partir del diálogo y de lo que han expresado las trabajadoras y los trabajadores”, expresó en un comunicado.