Continúan las manifestaciones en Poder Judicial

Los trabajadores del Poder Judicial se manifiestan al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para refrendar su apoyo a la sesión que tendrá el máximo tribunal.

Una de las trabajadoras del Poder Judicial destacó que vinieron a acompañar a los trabajadores de la Suprema Corte, “a seguir manifestándonos, levantando nuestra voz en justicia, en unidad”.

De igual forma, otro de los manifestantes indicó que están luchando por los derechos como trabajadores del Poder Judicial.

“Los que estamos aquí, todos somos trabajadores, somos luchistas, no me dejan mentir, porque los que son corruptos y huevones no están aquí; ellos no marchan, nosotros sí, está a la vista, todo el mundo está activo para luchar por el esfuerzo de su trabajo, porque mucho le ha costado”, expresó.

Trabajadores celebran análisis de Corte a reforma

Así también, trabajadores del Poder Judicial celebraron la resolución de la SCJN, quien determinó analizar la reforma judicial tras la votación con ocho votos a favor y tres en contra.

Uno de los trabajadores sostuvo que abre la puerta a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, estudie los planteamientos hechos por magistrados y jueces federales a efecto de analizar la evidente no convencionalidad e inconstitucionalidad del proceso de reforma.

Resaltó que el proyecto de consulta propuesto por el ministro González Alcántar fue aprobado por mayoría.

“Que se escuche fuerte y claro, aquí al lado del Palacio Nacional, en las cámaras del Congreso, hay República, la hay porque estas ministras y ministros patriotas, que con argumentos y razones han hecho prevalecer el estado de Derecho y la división de poderes, porque a México no le pertenece ni es propiedad de ningún partido político ni de ninguna camarilla de resentidos”, aseguró.

Por su parte, José de Jesús Cruz Sibaja conocido como “la voz de la Corte” expresó que el tema es de suma importancia para la prevalecencia del estado constitucional de derecho.

Además, es la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.