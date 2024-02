Continuará la Cuarta Transformación: AMLO

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el movimiento que encabeza continuará y remarcó que quien lo sustituya en el cargo tendrá el mismo pensamiento que él ha enarbolado.

“Ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro. No puedo decir más cosas porque me pueden sancionar, pero sí les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas, y por eso me voy a retirar tranquilo. Me voy a jubilar porque también soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección”, comentó.

López Obrador continuó expresando “vamos a continuar con la transformación. Va a seguir la misma estrategia en el tiempo que me queda, vamos a seguir combatiendo la corrupción, porque eso era lo que impedía el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestro querido México, el bandidaje oficial, la corrupción”.

Planteó que cuando se combate la corrupción y hay austeridad en el gobierno se logran ahorros presupuestales que permiten distribuir mejor. “Con justicia, el presupuesto y alcanza a todos”, añadió.

Destacó que la transformación no es lucha de un solo hombre, sino el resultado del esfuerzo de todo el pueblo y remarcó que como parte del paquete de iniciativas de reformas constitucionales que recientemente envió al Congreso de la Unión, destaca el que los programas sociales sean considerados como derechos desde la Carta Magna.

Para concluir, el jefe del ejecutivo insistió en su llamado a mantener la solidaridad y la unión de las familias mexicanas como protección ante problemas como la crisis por consumo de fentanilo que padece Estados Unidos.

“Porque allá los jóvenes desde que están en la adolescencia se tienen que ir de la casa, ya ‘ahuecan el ala’ para buscar qué van a hacer. Aquí no, aquí siempre estamos juntos”, sostuvo el mandatario, quien señaló que “la familia mexicana es la principal institución de seguridad social”.

Asegura que no intervendrá en las elecciones

López Obrador señaló que en su gobierno ya no hay fraudes electorales como había cuando dominaban los del PRIAN.

Dijo que no intervendrá en las elecciones, “en nada absolutamente. No estoy interviniendo. Nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas y ellos lo que quieren es que siga lo mismo”.

Criticó que los conservadores quieres que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles, títeres y quieren seguir robando y eso ya se acabó.

—¿Descarta entonces elección de Estado, presidente?

—No, ya eso ya se terminó. Eso se aplicaba cuando nos robaron la presidencia en dos ocasiones. Bueno, en tres, en tres, porque en el 88 también hubo fraude. Salinas no ganó y Calderón no ganó. Todos los que fueron hoy, algunos, sobre todo los intelectuales o seudointelectuales, alcahuetes, se quedaron callados con los fraudes del 2006 y del 2012. Pero ahora ya me llama mucho la atención y además celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos. Nada más que es la del poder sin pueblo. Es Kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos. Nada más que ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre, en donde desde el Zócalo y en los medios de comunicación, que casi todos están al servicio de la mafia del poder, se insulta al presidente y no se persigue a nadie. No hay represión. No, no hay censura.

Señaló que la participación de Lorenzo Córdova confirma que son “muy corruptos”, porque no se trata de un asunto solo ideológico, es que ellos se robaban o vivían a la sombra del presupuesto.

“Entonces eso ya cambió. Ahora el presupuesto se destina a la gente humilde y a todos los mexicanos. No hay privilegios. Entonces eso es lo que les molesta, ese es el fondo del asunto. Por eso somos distintos”, comentó.

Al preguntarle si confiaba en el INE, el mandatario respondió que hay confianza en el pueblo de México, “que ya es un pueblo muy consciente y muy politizado. Entonces no hay nada que temer”.