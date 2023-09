Continuidad de Morena significa más pobreza

Alejandro Moreno insistió en que “continuidad representa muerte y destrucción”. Cortesía

“La continuidad que pretende Morena en el poder solo representaría más pobreza, muerte y destrucción en México”, advirtió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI-CEN), Alejandro Moreno Cárdenas.

En un mensaje que publicó en redes sociales, el dirigente nacional del tricolor cuestionó que Morena se atreva a decir que quiere continuidad cuando sus gobiernos solo ofrecen tragedia y desgracia para el país.

“La continuidad nos obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos”, expresó.

A través de un video, el dirigente PRI señaló que la continuidad en el gobierno representa más pobreza, menos vacunas, más líneas del Metro caídas, más muertos, menos apoyos al campo y más fosas clandestinas.

“Continuidad representa que no haya medicinas, que no haya empleos y que no haya posibilidad de vivir mejor”, sostuvo.

Alejandro Moreno insistió en que “continuidad representa muerte y destrucción. Eso es lo que representa este gobierno”.