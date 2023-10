Contra el dolor y otros males

El cáñamo y la marihuana son dos variedades de la planta cannabis sativa (también a la marihuana se le llama cannabis) y cada una se distingue por su composición fitoquímica: la primera no es psicoactiva y la segunda, sí.

Las posibles propiedades medicinales de la marihuana o cannabis han estado bajo controversia debido al estigma de su uso, aunque ya se sabe que existe una diferencia entre la parte de la planta que se considera un opioide y la parte medicinal.

Desde hace algunos años en diversas partes del mundo, bajo el concepto de cannabis medicinal, la planta se ha sumado a tratamientos de pacientes bajo prescripción médica.

Este componente es lo que se consideraría como la parte legal de la cannabis. ¿La razón? Disminuye la dolencia intensa y síntomas adversos que producen algunas patologías.

En el foro realizado recientemente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), en la Universidad de Guadalajara, el doctor Octavio Campollo Rivas mencionó que los componentes de la cannabis tienen un efecto en la estructura de las células nerviosas que regulan las actividades que interactúan en el proceso de alimentación, y que también se encuentran en el sistema inmune, el corazón e intestinos.

De igual manera, sus propiedades analgésicas pueden disminuir considerablemente el dolor generado por cirugías, como mastectomías, de acuerdo con el doctor Guillermo Aréchiga Ornelas, del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos.

La cannabis también puede mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes que se encuentran en etapa terminal, de acuerdo con el doctor Raúl Vargas, ex rector del CUCS.

En el libro “Marihuana y salud” de Juan Ramón de la Fuente, psiquiatra y ex rector de la UNAM, se pone de manifiesto el resultado del trabajo de un grupo de investigadores e instituciones coordinados por el autor (editado en 2015 por el Fondo de Cultura Económica). En este se propuso desmitificar el uso de la cannabis desde un punto de vista científico, avalado por investigaciones.

Relajación y menos dolor

En el caso de los beneficios de la cannabis que se han comprobado, está la producción de un efecto estimulante, la disminución del estrés y el relajamiento del organismo.

Se dice que mejora el estado de bienestar y el sentido del humor, relaja los músculos y funciona también en casos de que se requiera una acción broncodilatadora, expectorante y anticlimática. Su acción es útil para aminorar las dolencias provocadas por el asma, fiebre, anemia, ansiedad, VIH, depresión, síndrome premenstrual, por algunos tipos de cáncer, dolor crónico y paraplejia, de acuerdo con Holland, J. en “The pot book: a complete guide to Cannabis: its role in medicine, politics, science and culture”, mencionado por José M. Rodríguez, biólogo y antropólogo, experto en evolución humana y alucinógenos e investigador en artículos sobre los efectos y beneficios de cannabis.