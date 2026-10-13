﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Controlan derrame de gasolina en Atitalaquia

Octubre 13 del 2026
Controlan derrame de gasolina en Atitalaquia

Una fuga de combustible en el interior del predio de la fallida Refinería Bicentenario, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, originó una movilización de cuerpos de seguridad y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes realizaron la reparación del ducto y el retiro de la conexión ilegal.

De acuerdo con la alcaldía, los hechos se registraron la mañana de este lunes, en que vecinos de la zona reportaron un fuerte olor a combustible. Por ello, se dio aviso a las autoridades federales y a Seguridad Física de Pemex.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Pemex y el municipio acudió al lugar para desactivar la toma clandestina y reparar el ducto.

La fuga quedó controlada horas después y, según las autoridades municipales, no representaba un riesgo mayor para la población. La alcaldía, encabezada por Claudia Sandoval Ramírez, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades, debido a que en el sitio persistía un fuerte olor a hidrocarburo.

Se informó que se mantiene el seguimiento de la situación, aunque la fuga ya fue controlada y la conexión ilegal fue retirada.

﻿