Controlan incendio en pozo petrolero de Pemex

El incendio en un pozo exploratorio, ocurrido la tarde del jueves en el sur de Veracruz, logró ser controlado sin que se reportaran víctimas.

La empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que controló la fuga en el cabezal del pozo exploratorio KREM 1, el cual se ubica en el ejido Constitución del municipio de Las Choapas.

Detalló que el personal que se encontraba laborando en el sitio fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron personas lesionadas, además que el incidente no representó riesgo para la población civil cercana.

Y es que durante la noche del jueves se incendió el pozo exploratorio, provocando zozobra entre habitantes de poblaciones cercanas, pues las llamas podían observarse a kilómetros de distancia.

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de distintas corporaciones de auxilio acudieron a la zona para tratar de sofocar el incendio; incluso bomberos de municipios cercanos se sumaron a las labores de ataque al fuego.