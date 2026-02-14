Controlan incendio en refinería de petróleo

Un incendio se desató la tarde de este viernes en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana, constaron periodistas de la AFP. Horas más tarde se reportó que el fuego había sido controlado.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía del recinto de la refinería, fue visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de petróleo de la fábrica.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, se desató muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros. Hasta ahora ningún medio oficial se ha referido al hecho.

En la misma bahía atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro.