Convertir Canadá en miembro asociado de UE: Carney

Tras el fracaso de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, está acelerando un giro estratégico hacia Europa para elevar la relación de Ottawa con la UE, no para lograr una adhesión plena, sino una especie de “asociación” diseñada para reconfigurar los vínculos económicos de la alianza occidental.

Según el Wall Street Journal, Carney lleva meses manteniendo conversaciones privadas con líderes de toda Europa desde Francia, Italia y Alemania hasta Escandinavia y otras regiones sobre cómo integrar más profundamente a Canadá y a sus 41 millones de habitantes en el bloque de 27 naciones de la UE.

Una alianza con Europa serviría como una especie de “matrimonio forzoso” para compensar el dolor de divorciarse de Estados Unidos.

De hecho, la amenaza del presidente Donald Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 está empujando a Ottawa hacia Europa.

Carney encargó a su enviado especial para Europa explorar las posibilidades más ambiciosas, aunque descartando la plena adhesión a la UE o a su mercado único, según personas familiarizadas con el asunto.

Carney incluso sugirió a los líderes europeos que Canadá adoptara un nuevo estatus: el de “miembro asociado de la Unión Europea”. Según funcionarios de ambas partes, la UE conocida por su inflexibilidad respecto a las normas de adhesión se mostró abierta a esta idea.