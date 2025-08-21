Convierten tiendas Oxxo en “Puntos Rosa”

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y representantes del sector privado pusieron en marcha una estrategia que integra a las 335 tiendas Oxxo en espacios seguros de mujeres, niñas y niños en los once municipios de Aguascalientes.

Cada tienda será considerada, de ahora en adelante, como un “Punto Rosa”, diseñado para que las mujeres que se vean afectadas por cualquier tipo de violencia, puedan acercarse y pedir ayuda de manera pronta y confiable.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, y César Alejandro Ortega Gámiz, gerente regional de Oxxo, firmaron un convenio para formalizar la estrategia preventiva, como parte de las acciones del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, a través del Sistema Rosa.

Desde este 20 de agosto de 2025 cada tienda operará como un “Punto Rosa” las 24 horas de los 365 días del año, con más de dos mil 400 colaboradores capacitados.

La implementación de los Puntos Rosas refuerza el compromiso con la prevención y atención de la violencia de género, al acercar la ayuda a cada colonia, barrio y comunidad, destacaron en el acto.