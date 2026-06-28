Convoca edil a fortalecer la unidad del movimiento 4T

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, participó en la Jornada Permanente en Defensa de la Soberanía y del Proyecto de Nación, donde hizo un llamado a la militancia y a las y los simpatizantes a fortalecer la unidad en torno al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El edil destacó que la transformación que vive México debe seguir consolidándose con organización, participación y cercanía con el pueblo.

“Los intereses del proyecto y del país tienen que ir por encima de cualquier interés personal. Nuestra razón de ser siempre debe ser el pueblo de México”, señaló.

Fernando Mercado expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que la continuidad de la transformación requiere fortalecer el trabajo territorial, la organización comunitaria y la participación de la militancia.

El alcalde morenista también convocó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y del proyecto de transformación, concluyendo su intervención con un llamado a la unidad y un enérgico: “¡Viva México!”.