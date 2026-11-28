El expresidente panista, Vicente Fox Quesada, convocó a una movilización nacional el próximo 6 de diciembre para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), la cual, en la Ciudad de México, prevé partir desde el Auditorio Nacional.

En un breve videomensaje compartido en redes sociales, el expresidente aseguró que el órgano electoral debe permanecer independiente y autónomo para defender el derecho al voto, esto, de cara a las elecciones del 2027.

“Para todo México: La patria nos llama. Vamos a estar unidos y marchando el próximo 6 de diciembre a partir del Auditorio Nacional o en cualquier ciudad de la República Mexicana. El INE es una institución ciudadana. Debe de permanecer independiente, autónoma y defender a carta cabal nuestro derecho al voto y el respeto al voto que emitimos”, dijo en redes.

Agregó que la convocatoria está abierta para todas y todos los mexicanos: “Te invito a participar, cualquier color es bueno: verde, blanco, colorado. Que sea por México, que sea por nuestras instituciones y que sea por nuestro futuro”, indicó.

Su llamado se suma a la convocatoria previamente anunciada por la organización civil Marea Mexicana, quien también convocó a marchar el próximo 6 de diciembre para exigirle a Morena y al Gobierno Federal “que saque las manos” del INE, luego del escándalo de corrupción que protagonizó su consejera expresidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Entre las organizaciones confirmadas que alistan su participación se encuentran el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Marea Rosa y Unidos; sin embargo, al igual que Fox Quesada, dejaron la convocatoria abierta a todo público.