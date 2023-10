El viernes se emitió la convocatoria para el proceso interno de selección de Morena para senadores de la República y diputados federales.

Quienes aspiren al encargo público deberán renunciar a más tardar este fin de mes, pues tendrán que estar enfocados en la promoción de su aspiración a un cargo de elección.

De acuerdo con las bases, no podrán inscribirse para distintos cargos de elección popular dentro de las convocatorias de selección interna de candidaturas para el proceso electoral federal 2023-2024, es decir, solo se inscribirán al cargo ya considerado y no a otros si no son considerados en esta convocatoria.

Para los senadores y diputados federales se destaca que el registro será a partir de las 00:00 horas del día 1 de noviembre hasta las 23:59 horas del 3 de noviembre, hora de la Ciudad de México.

Y para las senadurías y diputaciones a elegirse por el principio de representación proporcional, se abrirá en el periodo correspondiente de las 00:00 horas del día 20 de noviembre hasta las 23:59 horas del día 25 de noviembre, hora de la Ciudad de México.

Van Morena, PT y PVEM por la mayoría

Por lo anterior y tras reunión entre las dirigencias de los tres partidos nacionales que han impulsado la Cuarta Transformación, se acordó que cada partido emitirá una convocatoria a los distritos federales y fórmulas al Senado para definir a través de una encuesta quiénes serán sus mejores perfiles rumbo a las candidaturas del proceso 2023-2024 y lograr el denominado Plan C.