Convocan a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena aprobó por unanimidad la convocatoria para la realización del VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido, que se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo a las 11:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Renovación

De acuerdo con el comunicado, el encuentro tendrá como eje central la renovación de su dirigencia nacional, que había sido presidida por Luisa María Alcalde Luján y que dejó para ocupar el cargo de Consejera Jurídica del Gobierno de México por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se informó que también se renovará Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

Ambos puestos, informan, tendrán vigencia del 03 de mayo de 2026 al 10 de octubre de 2027.