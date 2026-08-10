Convocan a identificar prendas halladas en rancho

A través de una convocatoria emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la asociación Hasta Encontrarte, colectivos de madres buscadoras podrán acudir a identificar, mediante fotografías, prendas y otros indicios localizados en el rancho “En Tampico” en Jalisco.

Las familias de personas desaparecidas podrán acudir los próximos 11 y 12 de este mes, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, al Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Evidencias

Se informó que el material fotográfico será puesto a disposición de colectivos, madres buscadoras y familiares que buscan a personas desaparecidas en esta entidad. Los indicios consisten principalmente en vestimentas localizadas en el rancho “En Tampico”, ubicado en Lagos de Moreno.

Las prendas se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que en Hidalgo los objetos recuperados no serán exhibidos físicamente, sino únicamente a través de fotografías.

La revisión del material busca que las familias puedan reconocer prendas u otros elementos que pudieran estar relacionados con personas desaparecidas; sin embargo, esto no constituye por sí mismo una identificación.

En caso de existir alguna coincidencia, deberá ser analizada por las autoridades mediante los procedimientos periciales y de investigación correspondientes.

La Comisión de Búsqueda de Personas informó que los interesados podrán acudir directamente al Instituto de Formación Profesional o, en su caso, acercarse previamente a esa instancia para trasladarse de manera conjunta a la consulta.

Las fotografías serán exhibidas con el propósito de que las familias tengan acceso al registro visual de los indicios y puedan reconocer alguna prenda que pudiera pertenecer a sus familiares desaparecidos.