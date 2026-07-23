Convocan a manifestación en CDMX para exigir justicia

A la par de su realización en ciudades de Estados Unidos, asociaciones civiles convocaron a una jornada en la Ciudad de México para exigir justicia por los 17 connacionales que han fallecido a manos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, debido a sus siglas en inglés).

Grupos como Conexión Migrante llamaron a manifestarse en el Monumento a la Revolución el próximo sábado 25 de julio a las 11:00 horas, en memoria de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, fallecidos de forma reciente.

Las personas convocantes señalaron que estos casos “no pueden quedar en el olvido ni convertirse en otra cifra más”.

“Los mexicanos deportados y retornados nos unimos y levantamos la voz. Los ciudadanos estadounidenses que vivimos en México levantamos la voz en solidaridad con las comunidades migrantes. Y las organizaciones comunitarias que acompañamos a personas deportadas, retornadas y migrantes nos unimos para denunciar esta violencia”.