Convocan a marcha contra elección judicial 2025

A dos semanas de llevarse a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), usuarios de redes sociales y políticos de oposición llamaron a la población a no votar por la “justicia”, entre ellos, el ex presidente de México, Vicente Fox:

“Toda mi vida he llamado a votar… pero el 1 de junio, no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores, ¡esto no es democracia, es control absoluto! ¡defendamos el estado de derecho!”, expresó el exmandatario en su cuenta de X.

En otra publicación, agregó: “Ya vimos el costo de destruir: el aeropuerto, la selva devastada, la democracia herida, el IFE y el INAI desmantelados, ¿ahora la justicia también será por botín político? No podemos permitir que el Poder Judicial caiga en manos de intereses y complicidades. ¡Defendamos la República!”, señaló.

Por otro lado, asociaciones de la sociedad civil, convocan a una marcha ciudadana llamada: “Domingo Negro, por el rechazo a la dictadura”, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México partiendo del Ángel de la Independencia el próximo 1 de junio a las 11:00 horas, así como en otras ciudades del país.

En la red social X, circulan distintas imágenes que invitan a la población a no votar por personas juzgadoras, derivado de la reforma al Poder Judicial aprobada por Morena y sus aliados: “Las urnas vacías no son apatía, son conciencia. Cuando no hay democracia, no hay por qué participar”.