Convocan a marcha para que Morena saque manos del INE

La organización civil Marea Mexicana está convocando a una marcha el próximo 6 de diciembre para exigirle al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y al Gobierno “que saque las manos” del Instituto Nacional Electoral (INE), luego del escándalo de corrupción que protagonizó su expresidenta, electa mediante tómbola, Guadalupe Taddei Zavala.

“No nos quedaremos en casa indignados viendo más videos, cada vez más asquerosos, de Taddei quien fue puesta por Morena en el INE para destruirlo, robando a manos llenas con sus socios contratistas. No más ‘París a tus pies, chamaquito’”, señaló Ana Lucía Medina, vocera de la movilización.

Entre las organizaciones que acudirán al llamado están confirmadas el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Marea Rosa y Unidos. Pero la convocatoria es abierta a todo público.

La cita será el próximo domingo 6 de diciembre a las 10 de la mañana. La ruta que seguirá será del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, como algunas anteriores.

Se propone a los asistentes portar una bandera y una playera de la selección mexicana de futbol.