Convocan a primera manifestación por eutanasia

El debate en torno a la posibilidad de decidir sobre el final de la vida retoma fuerza en el ámbito público mexicano. Tras la repercusión de casos internacionales difundidos en plataformas digitales, la conversación local cobra impulso por la iniciativa de Samara Alejandra Martínez Montaño, paciente que ha enfrentado diagnósticos severos como insuficiencia renal crónica terminal y lupus eritematoso sistémico.

La activista ha impulsado el proyecto conocido como Ley Trasciende, movimiento que busca adecuar el marco normativo nacional para permitir la muerte médicamente asistida.

La iniciativa busca adecuar las normas mexicanas para permitir que pacientes en condición terminal o con padecimientos que degraden de forma irreversible su calidad de vida puedan solicitar voluntariamente la eutanasia o la muerte médicamente asistida.

Según la información expuesta por la propia activista en sus canales digitales, la dependencia permanente a soportes mecánicos y el desgaste corporal extremo motivaron la creación de una petición formal en la plataforma Change.org, la cual acumula más de 170 mil firmas de respaldo ciudadano.

Los datos clave para acudir a la movilización ciudadana se sintetizan en los siguientes aspectos:

- Fecha y horario: El próximo 28 de agosto a las 9:00 horas.

- Recorrido planeado: Partirá desde el Palacio de Bellas Artes y avanzará en dirección a Palacio Nacional.

- Asistentes convocados: Se extiende a pacientes con enfermedades crónicas, familiares, cuidadores, académicos y sociedad civil empatizada con la causa.

- Código de vestimenta y material: Se sugiere a los asistentes acudir con prendas en tonalidades blanco o beige, así como pancartas con consignas referentes a la autonomía médica.