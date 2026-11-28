México y Guatemala acordaron convocar a una reunión regional para la atención de las denominadas caravanas migrantes, así como realizar visitas técnicas a la frontera en común durante el primer trimestre de 2027.

En el marco de la XIII Reunión de la Comisión Binacional, el canciller Roberto Velasco, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, indicó en un mensaje a medios que también se acordó impulsar la negociación de dos nuevos instrumentos en materia de movilidad humana.

“El primero acompañará los procesos de retorno, y el segundo facilitará la búsqueda de personas migrantes lamentablemente desaparecidas”, expuso Velasco.

Esto, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump amagara con duplicar los aranceles si México no detenía las caravanas migrantes.

Colaboración

El ministro de Guatemala refirió que el combate al narcotráfico es una tarea que no puede desarrollar un solo estado y qué mejor que trabajarlo con nuestro país.