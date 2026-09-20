Convocatoria para sistema abierto y a distancia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el próximo 5 de octubre publicará la convocatoria de ingreso a licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), para el ciclo escolar 2026-2027/2.

El documento incluirá el calendario de registro y aplicación del examen, así como el instructivo para que las personas aspirantes conozcan las etapas del concurso de ingreso.

La institución señaló que la publicación se realizará conforme al compromiso establecido el pasado 7 de septiembre, relacionado con las modificaciones y ajustes en sus procesos de admisión.