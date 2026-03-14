Cooperación con EE. UU. sí, pero soberanía no se negocia

Desde Tecomán, en Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que hay colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero aclaró que la soberanía no está a negociación, ya que el pueblo de México ha luchado toda su vida por ella, esto tras una publicación en la red social Truth Social de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“El presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, externó durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de Colima.

Recordó que además de la soberanía, los gobiernos de la Cuarta Transformación luchan por independencia, por libertad, por democracia y por justicia social, que se ve reflejado en la entrega de Programas para el Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar.

Explicó que este es uno de los tres programas nuevos que iniciaron con su administración, al que se suman la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de secundaria, que este año se ampliará a niñas y niños de primarias públicas, y Salud Casa por Casa.

Segob sostiene diálogo con partidos aliados

Más adelante, la presidenta informó que la Secretaría de Gobernación sostiene diálogos con partidos aliados para que puedan acompañar el “Plan B” en materia electoral, el cual se enviará el próximo lunes al Congreso.

Señaló que, ante tantas necesidades, su gobierno no está de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ni los presupuestos tan altos que se destina a los congresos estatales y al Senado de la República.

En las instalaciones de la Sexta Región Naval en Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su gobierno busca acabar con los privilegios en todos los sentidos.

Analiza mover elección judicial y revocación de mandato

Además, afirmó que su gobierno analiza la posibilidad de aplazar al 2028 la segunda etapa de la elección del Poder Judicial y la consulta de revocación de mandato.

Lo anterior al considerar que podría ser más conveniente tanto en términos de recursos como para facilitar la participación ciudadana.

La mandataria explicó que una de las opciones que se revisan dentro de su propuesta de reforma electoral es que la elección pendiente de jueces no se realice en 2027 junto con otros comicios locales y federales, ya que ello podría implicar una logística más compleja y no un ahorro presupuestal.

“Estamos analizando, tiene sus pros y sus contras”, señaló.

y afirmó que Morena no viola la ley electoral tras avalar este fin de semana que en junio próximo se elegirá a sus candidatos para las elecciones a gubernaturas de 2027.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que si hay una violación por parte del partido guinda al adelantarse a los tiempos electorales lo determinará el INE.

Discrepa con Ricardo Gallardo por candidatura

En otro tema, la presidenta afirmó que, aunque mantiene coincidencias en diversos temas con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, no comparte su postura respecto a impulsar una eventual candidatura de su esposa, Ruth González Silva, para la gubernatura de la entidad.

La mandataria federal fue cuestionada sobre las declaraciones del gobernador potosino, quien aseguró que una candidatura de su esposa no constituiría nepotismo.

En respuesta, Sheinbaum subrayó que su gobierno ha impulsado iniciativas justo para evitar que familiares directos sucedan de manera inmediata a funcionarios en cargos de elección popular.

“Con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no”, señaló.