Cooperación entre México y EUA sigue dando resultados

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que “la cooperación sigue dando resultados”, tras la detención de Janero Van De Mario “N”, prófugo estadounidense vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Indicó que esta detención en Mazatlán “es un ejemplo más de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”.

“Gracias a la cooperación y al intercambio de información que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos desarticulando a los cárteles y asegurando que los delincuentes no tengan dónde esconderse”, escribió en sus redes sociales.

Reiteró el embajador estadounidense que “la justicia prevalecerá”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, mencionó que la detención de Janero Van De Mario “N” fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA.

Señaló que el individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos.