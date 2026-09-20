Cooperación militar va más allá de enfrentar cárteles

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que la cooperación militar con nuestro país va más allá de enfrentar a los cárteles, pues también hay que estar preparados cuando ocurre un desastre.

En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, el embajador Johnson destacó la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil de México como “otro resultado tangible” de la cooperación entre el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum: “Una cooperación que hace que nuestras dos naciones sean más seguras y fuertes”.

El diplomático estadounidense señaló más de 11 millones de dólares comprometidos por Estados Unidos desde la primera Administración del presidente Trump, que representan “la mayor inversión” del Comando Norte de los Estados Unidos en un proyecto de asistencia humanitaria de este tipo.

“Es un poderoso ejemplo de cómo nuestra cooperación militar va más allá de enfrentar amenazas compartidas: desarrolla capacidades que protegen a nuestros pueblos y salvan vidas”, indicó.

Expuso que estas nuevas instalaciones son de vanguardia y fortalecerán la capacitación, la preparación y la coordinación en México y en todo el hemisferio occidental.

Inauguran nueva sede de Escuela Nacional de Protección Civil

En representación del canciller Roberto Velasco, la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral, asistió el viernes a la inauguración y señaló que “la cooperación internacional también salva vidas”.

Con la asistencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y de su esposa Alina, Del Moral destacó el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.