Coordinarán acciones de protección para migrantes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue designada para coordinar la región de América del Norte de la Red de Movilidad Humana de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), desde donde impulsará acciones conjuntas para proteger los derechos de las personas migrantes, particularmente de aquellas que enfrentan situaciones de riesgo.

El nombramiento se realizó durante la XXXI Asamblea General y el XXX Congreso de la FIO, celebrados del 4 al 6 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, con la participación presencial y virtual de instituciones defensoras de derechos humanos de América Latina, el Caribe y la península Ibérica.

La Comisión Nacional informó en un comunicado que la coordinación permitirá fortalecer la cooperación entre organismos de derechos humanos para atender casos de personas migrantes en situación de vulnerabilidad y desarrollar agendas regionales frente a los problemas asociados con la movilidad humana.

Propuesta

Durante el encuentro también se aprobó una propuesta del organismo mexicano para crear el Grupo de Trabajo de Cultura de Paz, cuya dirección estará a cargo de la CNDH.

Este grupo promoverá acciones para prevenir la violencia, impulsar la resolución pacífica de conflictos y fortalecer el diálogo, la inclusión y el respeto a los derechos humanos mediante el intercambio de experiencias entre instituciones.

Uno de sus objetivos será evitar la propagación de discursos de odio y narrativas políticas basadas en la exclusión y el retroceso de derechos, particularmente en contextos de confrontación social.

La CNDH señaló que mantendrá su participación en otros grupos de trabajo de la FIO y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca).

Estos espacios abordan temas relacionados con medio ambiente, juventudes, derechos de las mujeres, poblaciones afrodescendientes, prevención de la tortura, empresas, nuevas tecnologías y derechos humanos.