Coordinarse en municipios sin distingo partidista

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que la coordinación debe mantenerse todos los días con todos los municipios, sin distinciones partidistas, debido a que la seguridad de una familia exige la misma atención.

Durante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026, el funcionario federal reconoció que muchos municipios trabajan con presupuestos limitados, poco personal y exigencias que rebasan sus capacidades.

“Por eso, fortalecer a sus policías es una responsabilidad compartida… Los gobiernos estatales y el Gobierno de México, debemos acompañarnos con acciones concretas y seguimiento permanente”, aseveró.

Estrategia Nacional de Seguridad

Destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Estrategia Nacional de Seguridad establece como prioridades el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

En la Exhacienda Belem de las Flores de la SSPC, García Harfuch manifestó que la coordinación debe traducirse en información que se comparte a tiempo, investigaciones que avanzan y operaciones que protegen a la población.

Comentó que el trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) con las autoridades estatales y municipales, permite sumar capacidades y responder con mayor rapidez.

El secretario indicó que en Nezahualcóyotl el modelo de policía de proximidad ha permitido fortalecer la relación con la ciudadanía, añadió que con el Mando Unificado Oriente han reforzado la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Mientras que en Tijuana, Baja California, con el presidente municipal, Ismael Burgueño, han trabajado en colaboración, policías estatales y municipales.