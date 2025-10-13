Copppal enfrenta autoritarismos: “Alito”

A 46 años de su fundación, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) enfrenta una lucha contra el ascenso y consolidación de los gobiernos autoritarios y autocráticos que socavan las instituciones democráticas, advirtió su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.

En esta conmemoración, subrayó que esos gobiernos erosionan el estado de derecho y destruyen la división de poderes y la libertad de expresión y eliminan la pluralidad política.

El presidente de la Copppal señaló que estos gobiernos autoritarios y populistas representan una amenaza al sistema de partidos, al que manipulan y debilitan para consolidar su poder, construyendo un sistema de partido único con órganos electorales subordinados al régimen.

“La Copppal, organización de partidos democráticos, no va a permitir que la lucha que nuestros fundadores protagonizaron contra las dictaduras y los gobiernos autoritarios que anulaban la participación política y sometían a nuestros pueblos, sea una historia que se repita en América Latina y el Caribe”, enfatizó.