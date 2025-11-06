Corina Machado: Maduro empezó esta guerra

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó que el gobernante de Nicolás Maduro “empezó esta guerra” y que Donald Trump “la está terminando”, en medio de reportes sobre ataques estadounidenses en tierra.

“La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano”, dijo Machado.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 consideró que “ha sido fundamental el impacto” de la estrategia de Trump, cuyo Gobierno está analizando bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como el Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald.

Machado respaldó la estrategia de Trump, quien ha ordenado ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1º de septiembre porque “combate los flujos de efectivo” de “estructuras criminales” que trafican armas, drogas y personas.

Asimismo, argumentó que Maduro rechazó las ofertas de una transición negociada tras las elecciones de julio de 2024 en las que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros aseguran que triunfó Edmundo González Urrutia, apoyado por Machado.