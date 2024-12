El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javier Corral Jurado, lamentó las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien lo acusó de malagradecido por su voto en contra de la reforma que extingue siete organismos autónomos y aseguró que “renuncié al PAN, no a mis valores y principios”.

“Lamento muchísimo las declaraciones de Gerardo, me parece que son muy injustas hacia mi persona, muy muy injustas. Yo aquí no he venido a refugiarme, yo aquí he venido a contribuir, he venido a aportar mi experiencia […] Renuncié al PAN, no renuncié a mis valores ni a mis principios”, expresó Corral Jurado en entrevista.

El senador morenista afirmó que fue invitado como un aliado político por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que está colaborando para que el proyecto de transformación resulte exitoso.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que no llamó malagradecido a Javier Corral Jurado, pero señaló que su voto en contra de la reforma que extingue siete órganos autónomos podría interpretarse así.

“Yo no dije que él era un malagradecido, esa es una intriga que están planteando. Yo dije que tiene que ser cuidadoso, fue muy claro lo que dije, nunca dije que fuera malagradecido”, declaró Fernández Noroña en entrevista.

“Estoy de acuerdo que no es malagradecido, estoy de acuerdo que viene a sumar y estoy de acuerdo que es un buen compañero”, añadió.