Corresponde a FGR seguir investigando casos de Sinaloa

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la finca donde secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “le corresponde” a la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también señaló que hay contacto con el gobernador Rubén Rocha Moya, “como con los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno en los temas institucionales que hay que tratar”.

“Le corresponde a la Fiscalía General de la República, también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita hacen esta investigación, este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones, y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo”, dijo la presidenta.

“Sigue la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención, esa solicitud sigue”, añadió.

Corrupción

Cuestionada sobre una reforma a las fiscalías para evitar la corrupción y evitar un caso como el de “El Mayo”, la presidenta respondió: “Vamos por el Poder Judicial y después se analizarán fiscalías, juzgados cívicos, todo el sistema de justicia en nuestro país, pero primero vamos por lo primero”.

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular sobre el gobernador Rocha Moya en el caso de “El Mayo” y el hijo de “El Chapo”.

Jueces están en su derecho

Y en otro tema, la presidenta señaló que sobre las mañaneras que los jueces iniciaron este lunes 21 de octubre para informar sobre la reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo que su conferencia matutina, dijo que “están en su derecho”.

Declaró que valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios algunos trabajadores del Poder Judicial porque, dijo, es algo relevante porque son más de 13 mil casos que están parados.

Llamado

Así también, hizo un llamado a jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de derecho, luego de que la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, ya que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que esta medida jurídica no es aplicable en modificaciones a la Constitución Política.

“Ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien, es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras; se está queriendo poner que la presidenta está en desacato, cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de derecho son los propios jueces, juezas. En particular, violentando la Ley de Amparo, un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la Ley de Amparo no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo, cuando la Ley de Amparo en su artículo 61 dice claramente en su artículo primero, que el amparo no es procedente para cambios constitucionales?”.

También dijo que es viable un juicio político contra la jueza de distrito, Nancy Juárez, quien otorgó una suspensión definitiva para que se elimine del DOF la publicación del decreto que valida la reforma judicial, pero que ellos no se van a meter en el tema.

¿Es viable abrir un juicio político contra la jueza?, se le preguntó en la Mañanera del Pueblo de este lunes.

“Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en eso. No se trata de eso”, respondió.

Anuncia lineamientos de vida saludable

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo presentó los nuevos lineamientos y acciones de vida saludable en las escuelas —que deben entrar en vigor a más tardar el 29 de marzo de 2025—, a través de los cuales se busca evitar que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a comida chatarra dentro y en los alrededores de centros educativos.

“Son 180 días para que entren las normas, para que sean obligatorias. ¿Qué se va a hacer? Pues un proceso educativo, de formación, de capacitación, de información, de tal manera que en las cooperativas de la escuela se conozca: es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas; es mucho mejor un agua de jamaica que un refresco, tiene mucha azúcar, hace daño a la salud”, informó.

Puntualizó que durante la implementación de estos nuevos lineamientos el objetivo es que no solo las escuelas promuevan una alimentación saludable, sino que también los padres de familia se unan a esta estrategia.Claudia lamenta homicidio del sacerdote Marcelo PérezTras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido este domingo en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el homicidio y aseguró que se están coordinando para avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.

Al arrancar la Mañanera del Pueblo de este lunes, lamentó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, y señaló que la investigación ya está en proceso.

Dijo que la Secretaría de Gobernación ya estuvo en comunicación tanto con el Gobierno de Chiapas como con la diócesis y con las autoridades eclesiales.

“(...) estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”, destacó.