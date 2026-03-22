Corrigen monto de seis pensiones doradas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) corrigió los montos millonarios de las pensiones doradas que reciben seis extrabajadores de Pemex; esto, luego de que el pasado 13 de marzo se hicieran públicos los nombres de quienes reciben una pensión superior al sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de una tarjeta informativa, Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, compartió que se hicieron ajustes a las cifras previamente reportadas debido a la recepción de “datos complementarios” emitidos por Pemex, quien realizó “ajustes en seis registros”.

Cabe destacar que además de la petrolera, otros de los organismos paraestatales cuyos extrabajadores reciben pensiones exorbitantes son CFE, Nafin, Bancomex, Banrural y LyFC, por lo que, en busca de reducir privilegios, la presidenta envió al Senado una iniciativa para disminuir a unos 70 mil pesos los montos de las pensiones de los extrabajadores.

El pasado 11 de marzo, el Senado avaló por unanimidad poner fin a las pensiones doradas y turnó el dictamen a la Cámara de Diputados, donde se espera que la iniciativa sea analizada y en su caso, aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones, el 30 de abril de 2026.

A quiénes se les ajustó monto

Con la información actualizada en la base de datos que proporcionó Anticorrupción en su página de internet, se identificó que los ajustes a seis de las pensiones doradas corresponden a los extrabajadores:

• Mario Francisco Espinosa Estrada

• Jorge Ernesto Moreno Tovar

• Salvador Quero García

• Carlos Arturo Sanchez Magaña

• Jorge Luis Talamantes Montoya

Alejandro Valadez Urrutia

Exhorbitante

Los casos cuyos montos se mantienen sin ajustes por parte de Pemex y superan el millón de pesos mensuales y al sueldo de la presidenta, incluyen a los siguientes extrabajadores:

• Carlos Arturo Sánchez Magaña con un monto de $1,107,361

• Guillermo Gil Arias, $410,181

• Marcos Ramírez Silva, $227,988

• Miguel Tame Domínguez, $227,757

• Horacio Guevara Montalvo, $226,589

Pensiones

Anticorrupción detalló que en el caso de Mario Francisco Espinosa Estrada, la petrolera informó el pasado 11 de marzo que el monto neto percibido por el extrabajador correspondía a 500,052.6 pesos, por lo que este dato fue publicado el 13 de marzo, sin embargo, el 17 de marzo, Pemex precisó que el monto correcto de la pensión es de 63,921.00 pesos.

Agregó que la jubilación de Jorge Ernesto Moreno Tovar había sido reportada por un monto de 976,512.80 pesos, por lo que este dato fue publicado. Posteriormente la petrolera ajustó la cantidad a 160,512.80 pesos.

En el caso de Salvador Quero García, Pemex informó que recibía una cifra de 987,978.5 pesos, luego ajustó la pensión a 170,978.50 pesos.

La petrolera también modificó el monto recibido mensualmente para el extrabajador Carlos Arturo Sanchez Magaña. Primero confirmó una cifra de 1,107,361.34 pesos y posteriormente la modificó a tan solo 201,961.34 pesos.

Finalmente la secretaría a cargo de Raquel Buenrostro recordó que cada institución es responsable de generar y actualizar sus bases de datos, por lo que las modificaciones realizadas “derivan directamente de la información proporcionada, en este caso, por Pemex”.