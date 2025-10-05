Corrupción no puede tener cabida en instituciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la corrupción no puede tener cabida en las instituciones y por eso debe sancionarse con firmeza, en el marco del escándalo de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México y el 201 aniversario de la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 en Veracruz, Sheinbaum Pardo felicitó a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, y de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Les reconoció a los titulares de la Sedena y Semar su entrega, valentía, honestidad y patriotismo.

Declaró que para defender la soberanía se necesitan valores en las personas y en las instituciones: “Las Fuerzas Armadas mexicanas las tienen: el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa México; la lealtad que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber que empuja a cumplir la misión sin vacilación.

El patriotismo que es amor a la nación, expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad que es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella nada perdura”.

Al criticar los lujos superfluos y el dinero mal habido, la también comandanta suprema de las Fuerzas Armadas señaló que con esto se pierde la reputación y el legado.

“No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que el de la lealtad. No hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud (…)”, declaró.

La presidenta Sheinbaum también inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano.

Además de su gabinete legal y ampliado, asistieron al evento el presidente de la Corte, Hugo Aguilar; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; y Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado.

Soberanía se conquista, se protege y se defiende

Resaltó que la soberanía de México se conquista, se protege y se defiende día tras día y para ello se necesitan valores como el honor, la lealtad, el deber, el patriotismo y la honestidad.

“La soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera, la soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. Y para ello, para defender la soberanía se necesitan valores, en las personas y en las instituciones. Las Fuerzas Armadas mexicanas las tienen, el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa México; la lealtad, que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber, que empuja a cumplir la misión sin vacilación; el patriotismo, que es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad, que es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella nada perdura”, destacó.

Por ello, dijo que la creación de la Armada, la conmemoración de la primera Constitución de la República, y la victoria del 23 de noviembre de 1825, que aseguró la independencia en la mar, son hechos históricos que se enlazan para recordar la trascendencia de la soberanía nacional. La jefa del Ejecutivo Federal destacó que la Armada de México ha sido columna de la patria, ya que sus mujeres y hombres han demostrado generación tras generación que servir al país en la mar y en las costas no es solamente un mandato militar, sino un acto de amor profundo a México.

Recordó que el 4 de octubre de 1821, el Ministerio de Guerra y Marina tomó la decisión de crear una fuerza para proteger a la nación, que dio origen a las Fuerzas Armadas de México; que se suma al 201 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824 y los 200 años de la Independencia en la mar y las costas de la nación, que se cumplirán el próximo mes de noviembre.

Señaló que la misión de las nuevas generaciones es consolidar la Independencia de México en la igualdad, la justicia, la democracia y la soberanía; por lo que reconoció al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y al secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo por su entrega, honestidad y patriotismo para lograrlo.

La presidenta, en compañía de miembros de su Gabinete legal y ampliado, así como de los representantes del Poder Legislativo y Judicial, presenció el Desfile Conmemorativo de los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución de 1824, en el que participaron tres mil 871 efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México: mil 275 elementos mujeres y 2 mil 596 hombres; con 15 banderas de guerra, 10 estandartes, 41 guiones, ocho unidades de superficie, 24 unidades aeronavales, 24 embarcaciones menores, 70 vehículos operativos, 11 vehículos de apoyo con remolque, ocho camas temáticas, 38 caninos, ocho botargas y un Turibús con 25 niños.