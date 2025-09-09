Corte aprueba redadas masivas en Los Ángeles

El lunes, la Corte Suprema despejó el camino para que los agentes federales llevaran a cabo amplias operaciones de inmigración en Los Ángeles, el último triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump en el alto tribunal.

Los jueces levantaron una orden de restricción de un juez que determinó que las “patrullas itinerantes” estaban realizando arrestos indiscriminados en Los Ángeles. La orden había prohibido a los agentes detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación. El gobierno republicano de Trump argumentó que la orden restringía incorrectamente a los agentes que llevaban a cabo su amplia represión de la inmigración ilegal.

La decisión de 6-3 de la Corte Suprema se produce en un momento en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también intensifican la aplicación de la ley en Washington, en medio de la toma federal sin precedentes de la ciudad capital por parte de Trump y el despliegue de la Guardia Nacional.

El fallo a favor de conceder una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump suspende la sentencia del 11 de julio dictada por la jueza federal, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, con sede en Los Ángeles. Migrantes y activistas habían presentado una demanda contra las redadas migratorias. La demanda ahora continuará desarrollándose en California.