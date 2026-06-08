Corte condena asesinato de colaborador y activista

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó el asesinato a balazos de Sael Silva Cisneros, colaborador del Alto Tribunal y activista LGBTIQ+, registrado la noche del viernes en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero.

El máximo tribunal expresó sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad a sus familiares, amistades, colegas y personas cercanas ante esta irreparable pérdida.

Al tiempo que rechazó de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas.

Señaló que Silva Cisneros, quien se desempeñaba como investigador afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC) del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte, fue un destacado promotor de los derechos humanos, comprometido con la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente.

A través de su trabajo impulsó espacios de diálogo, reflexión y visibilización en favor de las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas, afirmó la SCJN.