Corte ordena a Pemex pagar pensión a viuda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) pagar pensión a la viuda de un empleado de la paraestatal, que se le había negado este derecho porque su esposo no llenó los formularios requeridos para designar a sus beneficiarios.

Por unanimidad de votos, el pleno revocó el amparo que un Tribunal Colegiado concedió a Pemex para no otorgar la pensión a la mujer, lo que abre la posibilidad de que familiares de empleados de Petróleos Mexicanos puedan acceder a este beneficio, aunque los trabajadores sindicalizados no hayan establecido beneficiarios.

En sesión de ayer jueves, el Alto Tribunal aprobó la propuesta del ministro Arístides Guerrero García, quien afirmó que “lo que importa es el lazo familiar y no un registro de tipo burocrático”.