Corte quitó aranceles a México por fentanilo

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en donde asegura que los aranceles por el fentanilo que impuso el presidente de ese país, Donald Trump, son ilegales, solo elimina el gravamen de 25 % a los productos de exportación mexicanos que incumplen las reglas del T-MEC, pero mantienen los que se impusieron bajo la ley 232, de acuerdo con especialistas.

Jorge Molina, excoordinador del llamado Cuarto de Junto durante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); Eugenio Salinas, especialista en comercio exterior y exnegociador del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), coinciden en que se seguirán cobrando los aranceles por la ley 232 o por razones de seguridad nacional.

Eso significa que se mantiene el 25 % de arancel para productos del acero, aluminio, autopartes, automóviles, electrodomésticos, cocinas, muebles, entre otros.

Devolverán impuestos

La resolución del Poder Judicial estadounidense también implica que la Casa Blanca tendrá que devolver a los importadores americanos los 158 mil 700 millones de dólares (mdd) que recabó por el impuesto que cobró desde marzo del 2025 a enero del 2026 bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa en inglés) o por fentanilo, dijo Molina.

Explicó que para Trump “es obviamente un golpe fuertísimo a uno de sus principales elementos de política exterior, no solamente económica, sino también diplomática, porque estuvo utilizando los aranceles Ieepa como medio de presión política”.

Fallo ayudará al T-MEC

Añadió que “esto elimina la posibilidad de que Trump siga amenazando con aplicar con aranceles de un día para otro... porque de ahora en adelante la decisión de la Suprema Corte implica que para poder aplicar aranceles va a tener que seguir ciertos procedimientos, ya sea de la sección 232, de la Ley de Comercio o de algunas otras que lo permiten, y todas ellas requieren el que de manera previa el Departamento de Comercio haga una evaluación que puede llevar de tres a cinco meses”.