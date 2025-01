Cortés descarta coordinar al PAN en el Senado

El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, se autodescartó como próximo coordinador del grupo parlamentario de su partido en el Senado de la República, y expresó su respaldo a la senadora Guadalupe Murguía para que continúe al frente de la bancada.

En entrevista, el legislador michoacano dijo no estar interesado en ese cargo, lo que ya notificó tanto a los integrantes de su fracción parlamentaria como a la dirigencia de Acción Nacional.

“Descártenme completamente de coordinador parlamentario. Esto yo se lo he expresado a mis compañeras y compañeros senadores, que me han dicho que quieren que sea el coordinador, que les gustaría que fuera el coordinador.

Yo francamente hoy en este momento no tengo interés de serlo, de hecho, yo creo que debería de permanecer Lupita Murguía, es la primera mujer que ha estado como coordinadora parlamentaria”, expresó.

Dijo que como panista, estará para hacer equipo con quien designe la dirigencia del partido, cerrar filas y cuidar a nuestro país.

“Pero Lupita (Murguía) merece mi reconocimiento, ella ya fue presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ella ya fue dos veces secretaria de Gobierno. Ella es una mujer con talante y con respeto de todas y todos nosotros. Ella es la primera mujer coordinadora parlamentaria. Y, bueno, yo la nombré en su momento”.

-¿Y Ricardo Anaya sería otro perfil?, se le preguntó.

-Yo creo que tenemos muy buenos perfiles y él sería, dentro de muchos otros. Tenemos 21 buenos perfiles, pero si me preguntan a mí, yo en este momento no tengo ningún interés, esto se lo dije ya a los senadores, a mis compañeras y compañeros, agradeciéndoles y también, por supuesto, se lo he expresado al presidente de nuestro partido.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado tendrá su reunión plenaria los próximos días 30 y 31 de enero en Aguascalientes, para definir sus prioridades del nuevo periodo ordinario que inicia el 1 de febrero y definir quién coordinará a la bancada.