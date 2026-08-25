Costa Rica registra sismo de 5 con varias réplicas

Un sismo de magnitud 5 y varias réplicas sacudieron la capital de Costa Rica la madrugada local de ayer lunes, movimientos que generaron alarma entre la población, pero que no causaron daños materiales ni personas afectadas.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) localizó el epicentro del terremoto principal, de magnitud 5, a 8 kilómetros al noreste de San Isidro de Coronado.

El temblor, provocado por una falla terrestre local, ocurrió a las 1:37 hora local (7:37 GMT) y fue percibido en la capital costarricense y otras zonas cercanas, pero no causó daños materiales ni personales, informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Tres minutos después se percibió una réplica de magnitud 4.5, que tampoco ocasionó daños.

Ovsicori indicó que se han registrado cerca de 60 réplicas con intensidades menores, cuya mayoría no ha sido percibida por la población.

La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) reportó el desprendimiento de tierra en una ruta de la zona y daños leves en algunas infraestructuras.