Covid largo costará 135 mmdd anuales en próxima década

A pesar de que hace casi tres años la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la pandemia de covid-19, lo que se llama el “covid largo” generará grandes costos para la próxima década, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La proyección de la OCDE es que se tendrán pérdidas en un rango de 0.1 % a 0.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, considerando que haya una transmisión residual baja o moderada del virus que provocaría nuevos casos de covid prolongado o largo.

Es decir, generarán un costo a la economía equivalente a 135 mil millones de dólares (mmdd) por año durante la próxima década, una cantidad que es comparable a todo el presupuesto anual de salud de España o de los Países Bajos.

Esa cantidad incluye tanto los cerca de 11 mil millones de dólares anuales por costos de atención médica como por las pérdidas económicas que se tendrían por la transmisión del virus.