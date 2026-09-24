Crean alianza para vigilar elecciones del próximo año

Con la advertencia acerca de los retrocesos de la democracia en México y el compromiso de vigilar la legalidad de las elecciones de 2027, surgió la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional, convocada por 450 ciudadanos.

En el documento de principios, valores y propósitos, esta agrupación señaló en un comunicado que dará seguimiento al proceso electoral 2026-2027, sin promover el voto por candidatos ni respaldar o combatir a algún partido político.

“La Alianza Democrática no nace para llamar a votar por ningún actor político, no está a favor o en contra de ningún partido: nace para que la ley sea respetada”, sostiene el escrito.

Advierte que el país enfrenta un deterioro democrático que, a su juicio, abarca desde la desaparición de organismos autónomos hasta el debilitamiento de la división de poderes.

Objetivo: que comicios sean legales

A pesar del diagnóstico, afirman que mantener elecciones libres, limpias y pacíficas permitirá recuperar y mejorar la democracia. Por ello, establecen como objetivo contribuir a que los comicios sean legales y constituyan la fuente de los poderes públicos en el país.

Dicha Alianza planteó que el cumplimiento de la ley debe exigirse por igual a partidos políticos, candidatos, autoridades electorales y gobiernos.

Señala que en su constitución participaron personas y organizaciones de distintas corrientes políticas y posiciones ideológicas, con causas y agendas diferentes, que coincidieron en la necesidad de defender las condiciones democráticas con la finalidad de desarrollar su labor.