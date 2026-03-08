Crean área de atención para mujeres

El IMSS Bienestar informó que alista la implementación de un Área de Atención Segura para Mujeres destinada a recibir denuncias y brindar acompañamiento inmediato ante situaciones de violencia, acoso o abuso dentro de las unidades médicas.

El objetivo de esta medida es fortalecer entornos seguros en los servicios públicos de salud y garantizar que toda mujer que trabaje o reciba atención en una unidad pueda denunciar con “confianza, protección y sin temor a represalias”.

Varias funciones

Por medio de un comunicado, el IMSS Bienestar detalló que tendrá varias funciones, además de atender toda denuncia con seriedad, confidencialidad y sin represalias.

El IMSS Bienestar recordó que este mecanismo se implementa para que los hospitales y centros de salud sean espacios seguros tanto para quienes reciben atención médica como para quienes trabajan en los espacios.

Finalmente reiteró su compromiso con la construcción de espacios libres de violencia y una política de cero tolerancia a la violencia de género.