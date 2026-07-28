Crean comisión para revisar posibles trampas en examen

Mientras en las inmediaciones de Ciudad Universitaria se registran protestas y movilizaciones de contingentes integrados por aspirantes rechazados a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes exigen la cancelación de esta prueba y reposición en modalidad presencial, la máxima casa de estudios instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas en este primer examen en línea.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, instaló esta mesa de trabajo en donde expertos analizarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, método que ha generado desconfianza en la comunidad estudiantil por el resultado atípico registrado.

De acuerdo con un boletín publicado por la Universidad Nacional, se entregó un informe técnico elaborado por áreas responsables del proceso de ingreso, en donde posteriormente Lomelí Vanegas expresó que se podrá solicitar la información adicional que se considere necesaria.

Esclarecer situación

Según indicó, la UNAM está interesada, en primer lugar, en esclarecer lo ocurrido y explicar de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó, buscando un acceso equitativo a los aspirantes a la educación superior.

En ese sentido, destacó que esto permitirá extraer lecciones útiles no solo para la Universidad Nacional, sino para el conjunto de instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación similar, para prevenirla.

Por ello, resaltó la importancia de obtener resultados en los próximos días, para esclarecer una ruta que atienda el tema y dar certidumbre a los aspirantes que esperan una respuesta.

Habrá independencia en las investigaciones con el fin de que el deslinde de responsabilidades llegue hasta sus últimas consecuencias.